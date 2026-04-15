|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
المرأة

ما حقيقة اعتزال السيدة فيروز الغناء؟

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:47
ما حقيقة اعتزال السيدة فيروز الغناء؟
ما حقيقة اعتزال السيدة فيروز الغناء؟ photos 0
انتشرت أخبار في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُشير إلى اعتزال السيدة فيروز الغناء. 

الا ان نقيب الموسيقيين في لبنان فريد بو سعيد حسم الجدل بهذا الشأن، معلنا أنها لم تعتزل الفن كما أُشيع وأن حالتها الصحية والنفسية مستقرة وهي تتواجد داخل منزلها.

ونفى بو سعيد في تصريحات لـ"إرم نيوز" بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تصريحاته حول اعتزال السيدة فيروز أو اختفائها، مؤكدا انه لم يدلِ بمثل هذه التصريحات. 

ولفت إلى ان ما تمر به السيدة فيروز يرتبط بحالة نفسية صعبة، وذلك بعد وفاة نجلها الراحل هلي الرحباني بعد معاناة طويلة مع المرض، لافتًا إلى أنها تأثرت بشدة بهذا المصاب نظرًا لقربه منها.

وأوضح بو سعيد أنه يتابع وضعها عن قرب للاطمئنان عليها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو تداول الشائعات بشأن مكان إقامتها، موضحًا أنها متواجدة في منزلها بشكل طبيعي. 

يُذكر أن السيدة فيروز فقدت مؤخرا اثنين من أبنائها في فترة متقاربة، حيث توفي هلي بعد نحو 6 أشهر فقط من وفاة شقيقه الراحل زياد الرحباني.
 
مواقع التواصل الاجتماعي

زياد الرحباني

السيدة فيروز

فريد بو سعيد

الرحباني

فريد بو

سعيد ح

لبنان

