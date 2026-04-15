ما حقيقة اعتزال السيدة فيروز الغناء؟

انتشرت في الساعات الأخيرة عبر تُشير إلى اعتزال الغناء.الا ان نقيب الموسيقيين في حسم الجدل بهذا الشأن، معلنا أنها لم تعتزل الفن كما أُشيع وأن حالتها الصحية والنفسية مستقرة وهي تتواجد داخل منزلها.ونفى بو سعيد في تصريحات لـ"إرم نيوز" بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تصريحاته حول اعتزال السيدة أو اختفائها، مؤكدا انه لم يدلِ بمثل هذه التصريحات.ولفت إلى ان ما تمر به السيدة فيروز يرتبط بحالة نفسية صعبة، وذلك بعد وفاة نجلها الراحل هلي بعد معاناة طويلة مع المرض، لافتًا إلى أنها تأثرت بشدة بهذا المصاب نظرًا لقربه منها.وأوضح بو سعيد أنه يتابع وضعها عن قرب للاطمئنان عليها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو تداول الشائعات بشأن مكان إقامتها، موضحًا أنها متواجدة في منزلها بشكل طبيعي.يُذكر أن السيدة فيروز فقدت مؤخرا اثنين من أبنائها في فترة متقاربة، حيث توفي هلي بعد نحو 6 أشهر فقط من وفاة شقيقه الراحل .