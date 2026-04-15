برفقة ابنتها الوحيدة... إعلامية شهيرة تلفت الأنظار بفيديو عفوي شاهدوه

شاركت الإعلامية متابعيها على "إنستغرام" مقطعاً ضمن ترند سماعات الأذن المنتشر على مواقع التواصل، برفقة ابنتها الوحيدة يسمة التي خطفت الأنظار بعفويتها وتصرّفاتها الطفولية البريئة.

وظهرت مهيرة في الفيديو بإطلالة صيفية ملوّنة مؤلفة من توب قصيرة وتنورة طويلة وواسعة مزينة بكشاكش ناعمة ونقشات ورسومات متعددة الألوان، أثناء سيرها في الشارع برفقة ابنتها، حيث تتصادفان فيسقط منهما السماعات، قبل أن تتبادلاها بينهما وتستمع كل منهما إلى اختيارات الأخرى الموسيقية، في مشهد طريف جاء تماشياً مع الرائج على "تيك توك".