ممثلة قديرة توضح حقيقة إصابتها خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرّض الممثلة يسرا لإصابة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "قلب شمس"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب المخرج في أولى تجاربه التمثيلية.

وفي أول تعليق لها على ما يتم تداوله، نفت يسرا صحة هذه الأخبار، مؤكدةً في تصريحات من كواليس التصوير: "كل هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، والأشخاص اللي بتعمل كده ليها أهداف أخرى غير مشروعة".

ويضم مسلسل "قلب شمس" نخبة من الممثلين، بينهم: محمد سامي، يسرا، درة، ، ، انتصار، محمود قابيل، بسنت ، ، إدوارد، أحمد وفيق، وتوانا الجوهري، وهو عمل اجتماعي رومانسي يتناول العلاقات الأسرية ومجموعة من المواقف الإنسانية المؤثرة في المجتمع المصري.