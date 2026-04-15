خبيرة تجميل شهيرة تنشر رسالة رومانسية جداً لطليقها.. هل عادت إليه؟

نشرت خبيرة التجميل مي ، طليقة الفنان أحمد مكي، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة له أرفقتها برسالة ذات طابع رومانسي، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر . وأعادت هذه الخطوة طرح تساؤلات حول طبيعة علاقتهما الحالية، واحتمال عودة التواصل بينهما بعد إعلان الانفصال سابقاً.

وجاء تعليق مي على الصورة محمّلاً بعبارات عاطفية لافتة، إذ كتبت: "ابتسامتك أنا أشتريها بالحياة دي وإللي فيها، حسّسني بيها غيرك أنت، وأنت عارف ليه، أؤمر أنت الأمر يمشي، حد هنا ضايقك هيمشي، ما أنت عارف أنت عندي إيه، هدّي الدقيقة معاك بعمري... يالّلي عمري ما بتداش غير وأنت جنبي... بحبك يا أحمد"، في تعبير واضح عن تمسكها بمشاعرها نحوه رغم الانفصال.





وتسبّبت هذه الكلمات في إحداث حالة من الجدل بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين مَن رجّح عودة العلاقة بينهما، ومَن رأى أن الرسالة تعكس عدم قدرة مي على تخطّي تجربة الانفصال.