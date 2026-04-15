خبيرة تجميل شهيرة تنشر رسالة رومانسية جداً لطليقها.. هل عادت إليه؟

نشرت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة له أرفقتها برسالة ذات طابع رومانسي، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعادت هذه الخطوة طرح تساؤلات حول طبيعة علاقتهما الحالية، واحتمال عودة التواصل بينهما بعد إعلان الانفصال سابقاً.
وجاء تعليق مي على الصورة محمّلاً بعبارات عاطفية لافتة، إذ كتبت: "ابتسامتك أنا أشتريها بالحياة دي وإللي فيها، هو مين حسّسني بيها غيرك أنت، وأنت عارف ليه، أؤمر أنت الأمر يمشي، حد هنا ضايقك هيمشي، ما أنت عارف أنت عندي إيه، هدّي الدقيقة معاك بعمري... يالّلي عمري ما بتداش غير وأنت جنبي... بحبك يا أحمد"، في تعبير واضح عن تمسكها بمشاعرها نحوه رغم الانفصال.
A post shared by Mai Kamal eldin (@mai_kamal_eldin)