أصيب والدها خلال الحرب.. ممثلة تركية شهيرة تكشف انها من أصل لبناني (فيديو)

كشفت النجمة انها من أصول عربية وتحديدا لبنانية.



وقالت بينار في مقابلة مع الإعلامي :" أنا من أصول عربية، قصة والدي حزينة وُلد في خلال وأصيب عندما كان صغيرا ثم أخذوه إلى المستشفى".



وتابعت: "اعتقد الأطباء أن والدي توفي وتم نقله إلى المشرحة، قبل أن يكتشف جدي أنه لا يزال على قيد الحياة وينقذه في اللحظة الأخيرة".

بينار دينيز:



أنا من أصول عربية، قصة والدي حزينة وُلد في بيروت خلال الحرب اُصاب أبي عندما كان صغير ثم أخذوه على المستشفى بعدها حاول جدي العثور على أبي سأل الطبيب كانوا قد وضعوه في المشرحة قالوا تعال انظر إلى الاطفال إذا تمكنت من معرفة ابنك سنحاول إنقاذه. pic.twitter.com/mHT5YYYPrz — Golden Dose (@GoldenDose) April 14, 2026

وأشارت بينار إلى أنها وعائلتها كانا يتحدثا ، لكن بعدما أصبحت اللغة التركية هي اللغة الأساس بعد نشأتها في أضنة وانتقالها لاحقًا إلى إسطنبول، لم تعد تتحدث بها.



وكشفت أنّ تجربتها مع العلاج النفسي غيّرت نظرتها لنفسها، إذ كانت تعتقد سابقًا أنها لا تتأثر بآراء الآخرين، لكنها اكتشفت أن الدعم العاطفي والشعور بالقيمة هو ما يمنحها التوازن الداخلي الحقيقي.



كما تحدثت عن زوجها وعلاقتها به، موضحة أن العلاقة الناجحة بالنسبة لها تقوم على المساحة الشخصية والاحترام.



