|
المرأة

أصيب والدها خلال الحرب.. ممثلة تركية شهيرة تكشف انها من أصل لبناني (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2026 | 03:08
أصيب والدها خلال الحرب.. ممثلة تركية شهيرة تكشف انها من أصل لبناني (فيديو)
كشفت النجمة التركية بينار دينيز انها من أصول عربية وتحديدا لبنانية.

وقالت بينار في مقابلة مع الإعلامي أنس بوخش:" أنا من أصول عربية، قصة والدي حزينة وُلد في بيروت خلال الحرب الأهلية وأصيب عندما كان صغيرا ثم أخذوه إلى المستشفى". 

وتابعت: "اعتقد الأطباء أن والدي توفي وتم نقله إلى المشرحة، قبل أن يكتشف جدي أنه لا يزال على قيد الحياة وينقذه في اللحظة الأخيرة".
 
 
 
وأشارت بينار إلى أنها وعائلتها كانا يتحدثا اللغة العربية، لكن بعدما أصبحت اللغة التركية هي اللغة الأساس بعد نشأتها في أضنة وانتقالها لاحقًا إلى إسطنبول، لم تعد تتحدث بها.

وكشفت أنّ تجربتها مع العلاج النفسي غيّرت نظرتها لنفسها، إذ كانت تعتقد سابقًا أنها لا تتأثر بآراء الآخرين، لكنها اكتشفت أن الدعم العاطفي والشعور بالقيمة هو ما يمنحها التوازن الداخلي الحقيقي.

كما تحدثت عن زوجها وعلاقتها به، موضحة أن العلاقة الناجحة بالنسبة لها تقوم على المساحة الشخصية والاحترام. 


Advertisement
