ورد الخال تثير تفاعلاً واسعًا بمنشور ساخر عن الأوضاع في لبنان

أثارت الممثلة ورد تفاعلاً واسعاً عبر ، بعد نشرها لافتة على حسابها عبر تطبيق Instagram، عبّرت فيها بأسلوب ساخر عن حالة التعب والإرهاق التي يعيشها اللبنانيون.وفي التفاصيل، شاركت ورد الخال عبارة طريفة لكنها تحمل في طيّاتها الكثير من الوجع، إذ شبّهت حالها بـ”الدجاجة والبيضة”، قبل أن تنتقل إلى تشبيهات أخرى مثل “العنب والناطور والعرباية والحصان”، في إشارة إلى حجم الضغط النفسي والجسدي الذي يعيشه الناس يومياً.المنشور لم يمرّ مرور الكرام، حيث تداوله المتابعون بشكل واسع، معتبرين أنّه يعكس واقعهم بدقّة، ويجسّد بأسلوب فكاهي مرير حالة الإحباط والتعب العام في البلاد.وختمت ورد الخال رسالتها بتساؤل يعكس حال الكثيرين: “شو هالتعتير اللي نحنا فيه ؟”، في صرخة تعب تختصر يوميات اللبنانيين وسط الأزمات المتلاحقة.