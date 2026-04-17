Advertisement
المرأة
بعد نشرها صورها وهي تؤدي العمرة.. فنانة شهيرة ترد على المنتقدين برسائل عالية النبرة
Lebanon 24
17-04-2026
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الانتقادات التي طاولتها أخيراً بعد نشرها مجموعة صور لها وهي تؤدي
العمرة
، توجهت الفنانة
المصرية
جوري بكر عبر خاصية الستوري على حسابها على "إنستغرام" برسائل عدة عبَّرت من خلالها عن غضبها واستيائها الشديد.
وكتبت جوري: "قبل ما تحاسبوا غيركم، حاسبوا نفسكم الأول، وقبل ما تتكلّموا عن ربنا اتعلّموا إن ربنا هو الوحيد اللي ليه الحكم، أنا مش محتاجة تقييم من حد، واللي مش عاجبه، ببساطة يتكلم عن نفسه ويسيب الناس في حالها".
وأضافت أنها ترفض الهجوم أو التنمّر الذي يتخفّى وراء الدين، موضحةً أن الدين الحقيقي يقوم على الأخلاق والرحمة والستر، وليس الإهانة أو إطلاق الأحكام على الآخرين.
وقالت: "بجد بقى كفاية، مين إنتوا عشان تحكموا على علاقتي بربنا؟، مين إدّاكم الحق تقرروا إن عمرة حد اتقبلت ولا لا؟، إنتوا بقيتوا قضاة فجأة؟ ولا شايفين نفسكم أوصياء على الناس؟، اللي
بيني وبين
ربنا حاجة تخصّني أنا وبس، لا إنت شايف قلبي، ولا تعرف نيتي، ولا شفت دموعي ولا دعائي، الدين مش شتيمة ولا إهانة ولا تكفير للناس!، الدين أخلاق ورحمة وستر".
واختتمت بالقول: "محدّش يقوللي
شيلي
البوست، محدّش يقوللي كبّري دماغك، محدّش يقوللي اسكتي، أنا خلاص قرفت وفاض بيا وأي مخلوق هيدخل يهين فيا أو يتسبب لي في أي أذى نفسي هلجأ للقضاء وشكراً".
Advertisement
Advertisement
