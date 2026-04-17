تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
المرأة
بعد طلاقها من زوجها.. ممثلة شهيرة تنضم الى موقع خاص بالبالغين! (صور)
Lebanon 24
17-04-2026
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نجمة فيلم "أميركان باي" الأميركية
شانون إليزابيث
انضمامها إلى منصة "أونلي فانز" بعد انفصالها عن زوجها سيمون بورتشيرت.
وأكدت شانون انضمامها إلى المنصة الخاصة بمحتوى مخصّص للبالغين يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة وجيزة من تقديمها طلباً للطلاق من زوجها.
وقال مصدر صحافي: "الطلاق حديث
العهد
. هي عزباء حديثاً وستطلق حسابها على "أونلي فانز" صباح
الغد
"، كما أشار إلى أنها قدّمت أوراق الطلاق رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.
ولم تُعلن ممثلة "أميركان باي" البالغة من العمر 52 عاماً، انفصالها رسمياً، إلا أنها لمّحت إليه في منشور على "
فيسبوك
" يوم الأربعاء الماضي، حيث تحدثت عن بدايات حياتها.
وكتبت: "هناك شيء ما في المحيط يُعيد ترتيب كل شيء، يُهدئ الضجيج، ويُلطّف الأجواء، ويُعيدك إلى ما يهم حقاً. ممتنة لهذه اللحظات الهادئة، وللمسة الرمال، وللحب غير المشروط".
وكشفت
إليزابيث
أنها ستنضم إلى المنصة القائمة على الاشتراك في محاولة منها للتحكم في مسار حياتها.
وقالت شانون في تصريحات إعلامية: "لقد أمضيت مسيرتي المهنية بأكملها في
هوليوود
، حيث كان الآخرون يتحكمون في مسار حياتي ونتائجها. هذه المرحلة الجديدة تدور حول تغيير ذلك، وإظهار جانب أكثر جاذبيةً لم يره أحد من قبل، والتقرب أكثر من جمهوري".
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24