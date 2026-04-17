بعد طلاقها من زوجها.. ممثلة شهيرة تنضم الى موقع خاص بالبالغين! (صور)

أعلنت نجمة فيلم "أميركان باي" الأميركية انضمامها إلى منصة "أونلي فانز" بعد انفصالها عن زوجها سيمون بورتشيرت.



وأكدت شانون انضمامها إلى المنصة الخاصة بمحتوى مخصّص للبالغين يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة وجيزة من تقديمها طلباً للطلاق من زوجها.

وقال مصدر صحافي: "الطلاق حديث . هي عزباء حديثاً وستطلق حسابها على "أونلي فانز" صباح "، كما أشار إلى أنها قدّمت أوراق الطلاق رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.



ولم تُعلن ممثلة "أميركان باي" البالغة من العمر 52 عاماً، انفصالها رسمياً، إلا أنها لمّحت إليه في منشور على " " يوم الأربعاء الماضي، حيث تحدثت عن بدايات حياتها.



وكتبت: "هناك شيء ما في المحيط يُعيد ترتيب كل شيء، يُهدئ الضجيج، ويُلطّف الأجواء، ويُعيدك إلى ما يهم حقاً. ممتنة لهذه اللحظات الهادئة، وللمسة الرمال، وللحب غير المشروط".

وكشفت أنها ستنضم إلى المنصة القائمة على الاشتراك في محاولة منها للتحكم في مسار حياتها.



وقالت شانون في تصريحات إعلامية: "لقد أمضيت مسيرتي المهنية بأكملها في ، حيث كان الآخرون يتحكمون في مسار حياتي ونتائجها. هذه المرحلة الجديدة تدور حول تغيير ذلك، وإظهار جانب أكثر جاذبيةً لم يره أحد من قبل، والتقرب أكثر من جمهوري".