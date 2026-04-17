كيف تحافظ الفتيات على نضارة البشرة خلال الحر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد حاجة الفتيات إلى الاهتمام بالعناية الشخصية للحفاظ على الصحة والنضارة. ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الترطيب اليومي يعد خطوة أساسية، خاصة مع فقدان الجسم للمياه نتيجة الحر والتعرق.



كما يُنصح باستخدام واقي الشمس بشكل منتظم لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب التصبغات والحروق. وفي ما يتعلق بالملابس، يفضل اختيار الأقمشة القطنية الخفيفة التي تسمح بتهوية الجسم وتخفف من الشعور بالحر.



أما العناية بالشعر، فتتطلب تقليل التعرض المباشر للشمس واستخدام مستحضرات مرطبة للحفاظ على نعومته ومنع الجفاف. ويشدد الأطباء على أهمية شرب كميات كافية من الماء يوميًا لتعويض السوائل المفقودة.



وفي النهاية، تبقى العناية في الصيف جزءًا من أسلوب حياة صحي يساعد على الوقاية من المشكلات الجلدية والحفاظ على المظهر الحيوي والنشاط خلال أشهر الحر.

