المرأة

ماسك القدمين… حل طبيعي للتخلص من التشققات والخشونة

Lebanon 24
17-04-2026 | 16:00
ماسك القدمين… حل طبيعي للتخلص من التشققات والخشونة
تُعد العناية بالقدمين من الخطوات الأساسية في روتين الجمال، رغم أنها غالبًا ما تُهمل مقارنة بباقي أجزاء الجسم، إذ تتعرض القدمين يوميًا للجفاف والاحتكاك نتيجة المشي وارتداء الأحذية لفترات طويلة، ما يجعل استخدام ماسك للقدمين ضرورة للحفاظ على نعومتهما وصحتهما.

ويُسهم ماسك القدمين في ترطيب البشرة بعمق، والتخلص من التشققات والخشونة، إضافة إلى تقشير الجلد الميت وتحسين المظهر العام للقدمين، مما يمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء.

وتشمل أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في ماسكات القدمين العسل، وزيت جوز الهند، والسكر، والليمون، وجل الألوفيرا، وهي مكونات توصي بها مصادر وخبراء العناية بالبشرة لفعاليتها وأمانها.

كما يمكن تحضير ماسكات منزلية بسيطة، مثل ماسك العسل وزيت جوز الهند للترطيب، أو ماسك السكر والليمون للتقشير، أو استخدام جل الألوفيرا لتهدئة البشرة وترطيبها.

وينصح الخبراء بنقع القدمين بالماء الدافئ قبل تطبيق الماسك، ثم تجفيفهما جيدًا وتطبيق الخليط مع تدليك لطيف، وتركه لفترة مناسبة قبل الغسل والترطيب.

ويُفضل استخدام ماسكات القدمين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع الالتزام بترطيب يومي وارتداء أحذية مريحة للحفاظ على النتائج ومنع الجفاف.

وفي بعض الحالات، مثل التشققات العميقة أو الالتهابات أو الجفاف الشديد، يُنصح بمراجعة مختص للحصول على العلاج المناسب.

 
Advertisement


