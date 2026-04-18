بعد زواج دام سنة ونصف السنة فقط.. ممثلة شهيرة تنفصل عن زوجها رسمياً

أكدت النجمة إيرام هيلفاجي انفصالها رسميا عن زوجها أورال كاسبار بعد زواج دام سنة ونصف السنة فقط، وذلك بالتراضي بين الطرفين.



يأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة فقط من ولادة طفلتهما "سورا" ما شكّل صدمة للجمهور.



‏ومنذ زواجهما أصبح إيرام هيلفاجي أوغلو وأورال كاسبار عرضة للشائعات بأن علاقتهما غير ناجحة وأنهما سيصلان لمرحلة الطلاق لا محالة. وزاد ذلك أنهما لم يكونا يظهران سويًا في المناسبات والاحتفالات ويومياتهما العادية أو على الخاصة بهما إلا بشكل نادر.



يُشار إلى أن إيرام هيلفاجي أوغلو تعرّضت لحادثة خطيرة في الصيف الماضي عندما كانت تسبح في حوض السباحة حيث قفز طفل أثناء تأدية حركات بهلوانية وسقط على رأسها فأصيبت إصابة بالغة.



وفي تشرين الأول الماضي نجت إيرام من الموت بأعجوبة، حيث وقع حادث سير مروّع في في كاديكوي، إسطنبول. إذ اصطدمت دراجة نارية بسيارة، فانقلبت الدراجة النارية واندفعت باتجاه الممثلة وزوجها وطفلتهما الرضيعة البالغة من العمر حينها أسبوعًا واحدًا حيث كانوا يسيرون على الرصيف عندما وقع الحادث هناك.



وعلى الفور، تمّ نقل الممثلة التركية المصابة إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج. وأفادت التقارير لاحقا أن إيرام وزوجها وطفلتهما بصحة جيدة.



