هل النجمة الشهيرة حامل بطفلها الرابع؟

انتشرت صورة للنجمة العالمية ريهانا تعود لعام 2025 بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجمهور للاعتقاد بأنها حامل مجدداً.



فقد أعيد تداول صورة للنجمة البالغة من العمر 38 عاماً التُقطت في صيف العام الماضي أثناء حملها بطفلتها الثالثة، الا ان ريهانا ردت بصرامة وعفوية على أحد صنّاع المحتوى عبر "إنستغرام" مؤخرا وعلّقت ساخرة على الصورة قائلة: "هل الجنين معنا في الرحم الآن؟."



ويعود أصل هذه الشائعات إلى إعادة نشر مجلة Vogue صورة قديمة لريهانا تعود لتموز 2025 ضمن منشور عن اتجاهات الموضة، وكانت حينها حاملاً بطفلتها "روكي آيريش" التي ولدت في أيلول 2025.



وريهانا أم لـ 3 أطفال هم: آرزا 3 سنوات، رايوت سنتين، وروكي آيريش 7 أشهر.





