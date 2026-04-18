بعد حديثها عن ضائقة مالية وعلاقتها بوالدها.. ابنة فنان مصري تردّ

أثارت ، ابنة المطرب المصري ، موجة تفاعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في مقطع مصور تحدثت خلاله عن تفاصيل حياتها الشخصية.



وظهرت بثينة في فيديو عبر تطبيق "تيك توك" كشفت فيه عن معاناتها من أوضاع مالية صعبة وعدم توفر مصدر رزق، إلى جانب إحساسها بالعزلة وبعد والدها عنها. وأكدت لاحقاً أن حديثها كان "عفوياً" ولم تقصد به تصعيد الأمور، مبديةً أملها في تحسن علاقتها بوالدها وأفراد أسرتها.



وتطرقت إلى الانتقادات التي وُجهت إليها، ومنها اتهامات بالإدمان، مطالبةً بتقديم "دعم حقيقي" أو توفير فرصة عمل بدلاً من الهجوم، مشيرةً إلى إجادتها التمثيل والكتابة والترجمة.



من جهتها، علقت والدتها على انتشار الفيديو، موضحةً أنه نُشر دون إذن من حساب خاص، واعتبرت ذلك "تعدياً على الخصوصية"، محذرةً من التوجه نحو مساءلة قانونية لكل من يعيد تداوله أو يستغله.



وكانت بثينة قد تحدثت في المقطع المتداول بأسلوب ساخر عن واقعها المعيشي، قبل أن تعود لتوضيح ملابسات الموقف وسط استمرار الجدل عبر المنصات الرقمية. (العين)



