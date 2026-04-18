لمحبي شيرين عبدالوهاب.. إليكم هذه المفاجأة (صور)

ونشر مقطعاً مصوراً عبر حسابه على "إنستغرام" من داخل أحد الاستديوهات، ظهرت فيه وهي تؤدي مقطعاً من أغنية جديدة بكلمات: "عايزة اشتكي واشكي اشكي".وكانت هنا، ابنة شيرين، قد شاركت متابعيها في العشرين من آذار الماضي بمقطع فيديو جمعها بوالدتها خلال فترة تعافيها، وظهرتا فيه معاً وهما ترددان أغنية "أكتر وأكتر".يُذكر أن شيرين كانت قد مرت بوعكة صحية استلزمت دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة في المرارة.