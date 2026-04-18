تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2026 | 16:44
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجلت مادونا عودة استثنائية إلى مهرجان "كوتشيلا" مساء الجمعة السابع عشر من نيسان، عبر بوابة النجمة سابرينا كاربنتر، في واحدة من أبرز مفاجآت الحفل.

وصعدت مادونا (67 عاماً) على المسرح خلال انتقال أغنية "Juno" لتشارك كاربنتر أداءً حماسياً لأغنيتي "Vogue" و"Like a Prayer"، قبل أن تقدمّا معاً مقطعاً من عمل جديد يُعتقد أنه من ألبومها المنتظر "Confessions II".
وخلال العرض، استحضرت مادونا ذكرى ظهورها الأول في "كوتشيلا" قبل عشرين عاماً، واصفةً عودتها الحالية بأنها "لحظة تكتمل فيها الدائرة". ويُذكر أن ظهورها الأخير في المهرجان كان عام 2015 بمشاركة مع دريك.

أما إطلالة الليلة، فجاءت كاربنتر بقطعة بيضاء من دون أكتاف مزينة بالدانتيل، فيما اختارت مادونا كورسيه وقفازات طويلة باللون البنفسجي. وأضفت نجمة البوب لمسة مرحة على الأجواء بمزاحها مع كاربنتر حول فارق الطول. (ET)


وتزامنت العودة مع إعلان مادونا عن ألبوم "Confessions II" المقرر صدوره في الثالث من تموز المقبل، كتكملة لألبومها الشهير الصادر عام 2005. وشددت في بيان على أن موسيقى الرقص "مساحة تعبير عميقة يتجاوز فيها الجسد اللغة".

وشهد عرض كاربنتر أيضاً حضور أسماء مثل جينا ديفيس وتيري كروز، في ليلة وصفتها مادونا بأنها تؤكد "قدرة الموسيقى على جمع الناس بعيداً عن الخلافات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حيدر من مراكز الإيواء: صمود أهلنا يمدنا بالقوة والهدف الأسمى هو "حتمية العودة"
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في ببنين بعد إشكال فردي يتطور إلى عراك مسلح وخسائر مادية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
‏إعلام إسرائيلي: الجيش يتأهب لعودة الحرب مع إيران بـ"بنك أهداف"
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24

ديفيس

العرض

كروز

ادون

كوتش

ماسي

تموز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18
Lebanon24
14:33 | 2026-04-18
Lebanon24
14:16 | 2026-04-18
Lebanon24
10:16 | 2026-04-18
Lebanon24
07:16 | 2026-04-18
Lebanon24
06:30 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24