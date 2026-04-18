مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)

وصعدت مادونا (67 عاماً) على المسرح خلال انتقال أغنية "Juno" لتشارك كاربنتر أداءً حماسياً لأغنيتي "Vogue" و"Like a Prayer"، قبل أن تقدمّا معاً مقطعاً من عمل جديد يُعتقد أنه من ألبومها المنتظر "Confessions II".وخلال ، استحضرت مادونا ذكرى ظهورها الأول في "كوتشيلا" قبل عشرين عاماً، واصفةً عودتها الحالية بأنها "لحظة تكتمل فيها الدائرة". ويُذكر أن ظهورها الأخير في المهرجان كان عام 2015 بمشاركة مع .أما إطلالة الليلة، فجاءت كاربنتر بقطعة بيضاء من دون أكتاف مزينة بالدانتيل، فيما اختارت مادونا كورسيه وقفازات طويلة باللون البنفسجي. وأضفت نجمة البوب لمسة مرحة على الأجواء بمزاحها مع كاربنتر حول فارق الطول. (ET)وتزامنت العودة مع إعلان مادونا عن ألبوم "Confessions II" المقرر صدوره في الثالث من المقبل، كتكملة لألبومها الشهير الصادر عام 2005. وشددت في بيان على أن موسيقى الرقص "مساحة تعبير عميقة يتجاوز فيها الجسد اللغة".وشهد عرض كاربنتر أيضاً حضور أسماء مثل جينا وتيري ، في ليلة وصفتها مادونا بأنها تؤكد "قدرة الموسيقى على جمع الناس بعيداً عن الخلافات".