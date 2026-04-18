المرأة
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
18-04-2026
|
16:44
A-
A+
A+
A-
سجلت
مادونا
عودة استثنائية إلى مهرجان "كوتشيلا" مساء الجمعة السابع عشر من نيسان، عبر بوابة النجمة سابرينا كاربنتر، في واحدة من أبرز مفاجآت الحفل.
وصعدت مادونا (67 عاماً) على المسرح خلال انتقال أغنية "Juno" لتشارك كاربنتر أداءً حماسياً لأغنيتي "Vogue" و"Like a Prayer"، قبل أن تقدمّا معاً مقطعاً من عمل جديد يُعتقد أنه من ألبومها المنتظر "Confessions II".
وخلال
العرض
، استحضرت مادونا ذكرى ظهورها الأول في "كوتشيلا" قبل عشرين عاماً، واصفةً عودتها الحالية بأنها "لحظة تكتمل فيها الدائرة". ويُذكر أن ظهورها الأخير في المهرجان كان عام 2015 بمشاركة مع
دريك
.
أما إطلالة الليلة، فجاءت كاربنتر بقطعة بيضاء من دون أكتاف مزينة بالدانتيل، فيما اختارت مادونا كورسيه وقفازات طويلة باللون البنفسجي. وأضفت نجمة البوب لمسة مرحة على الأجواء بمزاحها مع كاربنتر حول فارق الطول. (ET)
وتزامنت العودة مع إعلان مادونا عن ألبوم "Confessions II" المقرر صدوره في الثالث من
تموز
المقبل، كتكملة لألبومها الشهير الصادر عام 2005. وشددت في بيان على أن موسيقى الرقص "مساحة تعبير عميقة يتجاوز فيها الجسد اللغة".
وشهد عرض كاربنتر أيضاً حضور أسماء مثل جينا
ديفيس
وتيري
كروز
، في ليلة وصفتها مادونا بأنها تؤكد "قدرة الموسيقى على جمع الناس بعيداً عن الخلافات".
