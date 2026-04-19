عودة التسعينيات.. تسريحة "الشعر المنفوخ" تتصدر صيحات الموضة

عادت تسريحة الشعر المنفوخ (Blowout) بأسلوبها المستوحى من حقبة التسعينيات لتفرض نفسها بقوة كأبرز صيحات الجمال لعام 2026، حيث تصدرت إطلالات السجادة الحمراء وعروض الأزياء العالمية. وتعتمد هذه الصيحة على مظهر الشعر الكثيف والحيوي المليء بالحركة، مع الحفاظ على لمسة طبيعية جذابة وغير متكلفة.



ويشير خبراء الجمال إلى أن الحصول على هذه الإطلالة يبدأ من العناية الأساسية، عبر استخدام شامبو وبلسم خفيفين لرفع الجذور دون إثقال الشعر، والاعتماد على المنتجات المعززة للكثافة.

أما من حيث التصفيف، فيبرز استخدام الفرشاة الدائرية والمجفف التقليدي، أو الأدوات الحديثة التي تدمج التجفيف والتشكيل معاً، بالإضافة إلى اللفافات الحرارية لخلق تموجات واسعة. كما يُنصح بترك الخصلات تبرد تماماً قبل فكها لضمان ثبات الحجم والحركة طوال اليوم.