والد منة شلبي في ذمة الله

كشف المنتج أحمد الجنايني، عن وفاة والد زوجته الفنانة ، السيد " الدين شلبي"، مساء اليوم الأحد، واصفًا إياه بقوله: "نعم الأب، وطيب القلب"، مناشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وكشف أحمد الجنايني، عبر خاصية الـ" " على "إنستغرام"، موعد ومكان جنازة والد منة شلبي، حيث إنه من المُقرر أنّ تُشيع الجنازة من بالمعادي، عقب صلاة ظهر غد الاثنين الموافق 20 نيسان.

وكتب الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي حمايا محمد هشام الدين شلبي، والد كلًّ من: مصطفى وإيمان ومنة شلبي.. وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. نسألكم الفاتحة والدعاء له.. اللهم أغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

