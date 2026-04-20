"مرّت أيام كانت فيها ثلاجة المنزل فارغة"... ممثلة شابة تروي ذكريات صعبة من طفولتها (فيديو)

20-04-2026 | 02:12
مرّت أيام كانت فيها ثلاجة المنزل فارغة... ممثلة شابة تروي ذكريات صعبة من طفولتها (فيديو)
كشفت الممثلة المصرية الشابة يارا السكري عن جوانب إنسانية من طفولتها ونشأتها خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وتحدثت يارا بصراحة عن الظروف المادية البسيطة التي عاشت فيها عائلتها، موضحة أنها كانت ترتدي طقمًا واحدًا فقط زهيد الثمن خلال أيام العيد الثلاثة. كما استحضرت نصيحة والدتها الدائمة لها، والتي كانت تقول: "أنتِ من تمنحين الفستان جماله وليس العكس"، وهو ما جعل يارا تبتكر في تغيير تسريحات شعرها وإطلالتها كل يوم لتبدو بإطلالة مختلفة وتحصل على إطراءات المحيطين بها.

وبكلمات مؤثرة، روت يارا كيف مرت عليهم أيام كانت فيها "ثلاجة البيت فارغة" تمامًا، ومع ذلك، كانت أسرتها تحرص على كتمان الأمر وعزة النفس، مظهرين أمام الناس هيئة "أبناء الذوات" دون كشف حاجة المنزل لأحد. وأوضحت أن مهنة والدها لم تكن مستقرة؛ ما جعل مستواهم الاجتماعي متذبذبًا بين الصعود والهبوط.


وعن دور والدتها في تربيتها، ذكرت يارا أن الأم كانت حازمة في غرس قيم القناعة؛ فكانت ترفض مظاهر "المنظرة" أمام الآخرين، لدرجة أنها سحبت منها هاتفًا أهداه لها والدها لأنها لم تكن في العمر المناسب لامتلاكه.


وقالت يارا: "تعلمنا القناعة بمصروف صغير جدًّا.. كبرت وأنا غنية من الداخل، لم أعتد على كثرة  الألعاب أو البذخ، كان كل شيء "على القد" وهذا ما شكل شخصيتي اليوم".
 

