"مرّت أيام كانت فيها ثلاجة المنزل فارغة"... ممثلة شابة تروي ذكريات صعبة من طفولتها (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية الشابة يارا السكري عن جوانب إنسانية من طفولتها ونشأتها خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.
وتحدثت يارا بصراحة عن الظروف المادية البسيطة التي عاشت فيها عائلتها، موضحة أنها كانت ترتدي طقمًا واحدًا فقط زهيد الثمن خلال أيام العيد الثلاثة. كما استحضرت نصيحة والدتها الدائمة لها، والتي كانت تقول: "أنتِ من تمنحين الفستان جماله وليس العكس"، وهو ما جعل يارا تبتكر في تغيير تسريحات شعرها وإطلالتها كل يوم لتبدو بإطلالة مختلفة وتحصل على إطراءات المحيطين بها.
