كريم الأساس للبشرة الحساسة.. دليلك لتغطية مثالية ومظهر طبيعي

تواجه الكثير من النساء تحديات عند اختيار كريم الأساس المناسب للبشرة التي تعاني من الاحمرار أو حالات مثل "الروزاسيا"، حيث يتطلب الأمر توازناً دقيقاً بين إخفاء العيوب والحفاظ على صحة البشرة.



تؤكد النصائح الجمالية أن التغطية الثقيلة قد تؤدي إلى نتائج عكسية بإبراز الجفاف والتهيج. لذا، يُنصح باختيار تركيبات مرطبة وخفيفة تمنح إشراقة طبيعية، مع ضرورة الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة كالعطور.



ولم يعد إخفاء الاحمرار بالكامل ضرورة جمالية؛ فالقليل منه قد يمنح البشرة حيوية. ويُفضل استخدام طبقات خفيفة قابلة للبناء لتوحيد لون البشرة دون فقدان مظهرها الطبيعي.



تعتمد جودة النتيجة النهائية على العناية المسبقة، إذ يساهم استخدام سيروم مهدئ أو مصحح لون أخضر (Green Corrector) قبل كريم الأساس في تقليل الاحمرار بشكل كبير، مما يقلل الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من مساحيق التجميل.



وتلعب طريقة وضع كريم الأساس دوراً جوهرياً في تجنب تهيج البشرة؛ حيث يُفضل اعتماد تقنية "التربيت" بالأصابع بدلاً من الفرك. وللحصول على تغطية إضافية في مناطق محددة، يُمكن استخدام خافي العيوب (Concealer) بشكل موضعي للحفاظ على خفة الإطلالة وتجانسها.

