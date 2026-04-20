بفستان طويل مزين بالورود... إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالتها الجديدة (صور)

لفتت النجمة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الخيرية لصالح مؤسسة "راعي مصر".

وظهرت بفستان طويل مزين بالورود، جمع بين البساطة والرقي، عكس ذوقها الرفيع في اختيار أزيائها خلال المناسبات.

وشاركت إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" مجموعة صور من الحدث، بينها لقطات على السجادة الحمراء بدت فيها بإطلالة لافتة ومميزة.

كما حظيت بإعجاب الحضور وعدسات المصورين الذين التقطوا لها صورًا عديدة خلال الفعالية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بأناقتها وحضورها اللافت.







