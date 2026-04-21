تسمع أصواتاً... ممثلة تركيّة تتحدّث عما يحصل معها خلال وجودها في منزلها

كشفت النجمة أوزغي غوريل أنّها تخاف البقاء وحيدة ، وقالت خلال حديثها في برنامج "Cumartesi & Pazar Sürprizi"، إنّها تشعر أحيانًا بالتوتر عند وجودها بمفردها في البيت، وخصوصًا ليلًا، حيث تتخيل سماع أصوات، ما يسبب لها حالة من الذعر.



وروت أوزغي أنها مرت بموقف أثناء وجودها وحدها في المنزل، حيث اعتقدت أنها تسمع أصواتًا داخل المكان، ما دفعها إلى الخروج بسرعة نحو الحديقة في حالة خوف شديد.



وأوضحت أن خروجها السريع تسبب في تشغيل نظام الإنذار الأمني في المنزل عند الساعة الثالثة فجرًا، ما أثار حالة من القلق والارتباك.



وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا أنها تركت هاتفها داخل المنزل، ما جعلها غير قادرة على الرد على اتصالات زوجها، الذي تلقى إشعار الإنذار وكان في حالة قلق عليها.

Advertisement