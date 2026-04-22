بعد اتهامها بنشر مقاطع "خادشة للحياء".. هذا مصير البلوغر المصرية المعروفة!

بعد اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء.. هذا مصير البلوغر المصرية المعروفة!
كشفت البلوغر المصرية المعروفة "أم مكة" تفاصيل حصولها على حكم بالبراءة في القضية المتعلقة باتهامها بنشر مقاطع وُصفت بأنها "خادشة للحياء" ومخالفة للآداب العامة، مؤكدة أنها في الأساس "بائعة فسيخ" ولا علاقة لها بمحاولات بعض صانعي المحتوى إثارة الجدل بحثًا عن الشهرة.

وأوضحت في تصريحات إعلامية أن حكم الدرجة الأولى كان قد قضى بسجنها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الإدانة استندت إلى فيديو واحد شهير جمعها بالبلوغر "أم سجدة"، وتضمّن تبادل ألفاظ نابية تجاه سيدة أخرى.

وأضافت أنها استوعبت التجربة جيدًا، وتعهدت بعدم الانخراط مجددًا في أي محتوى يتضمن إساءة أو شتائم، مهما كانت الدوافع، مؤكدة أنها ستعود للتركيز فقط على نشاطها الأساسي في الترويج لأطعمة الأسماك المملحة "الفسيخ" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق القضائي، أصدرت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قرارها بقبول الاستئناف المقدم منها، والحكم ببراءتها، ما أدى إلى إلغاء عقوبة الحبس السابقة، مع رد مبلغ 50 ألف جنيه كانت قد سددته من الغرامة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانتها سابقًا بتهم تتعلق بنشر محتوى مرئي عبر "تيك توك" احتوى على عبارات وإيحاءات اعتُبرت مخالفة للقيم الأسرية والآداب العامة، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بغسل أموال ناتجة عن نشاطها عبر المنصات الرقمية.

وخلال مجريات التحقيق، أنكرت "أم مكة" جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن ما تقدمه من محتوى يهدف فقط إلى الترفيه وجذب المشاهدات. (آرم نيوز)

 
 
