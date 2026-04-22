المرأة

فنانة عربيّة شهيرة جدّاً: لهذا السبب لم أحضر عزاء والدي

Lebanon 24
22-04-2026 | 06:47
فنانة عربيّة شهيرة جدّاً: لهذا السبب لم أحضر عزاء والدي
فنانة عربيّة شهيرة جدّاً: لهذا السبب لم أحضر عزاء والدي photos 0
A+
A-
تحدّثت الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن كواليس تعاونها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم المصير، كاشفة عن أصعب لحظة واجهتها في حياتها المهنية والشخصية.

وقالت علوي: "توفي والدي في أول يوم تصوير للفيلم، وبحكم أنني الابنة الكبرى، منحني يوسف شاهين يومًا واحدًا فقط للسفر من سوريا إلى مصر لإنهاء إجراءات الدفن، ثم عدت فورًا لمواصلة التصوير".

وتابعت بمرارة: "لم أحضر عزاء والدي، واستقبلت المعزين بعد 15 يومًا من رحيله، وفاءً لالتزامي لتصوير مشاهدي في الفيلم". (ارم نيوز)
 
 
 
