فنانة عربيّة شهيرة جدّاً: لهذا السبب لم أحضر عزاء والدي

تحدّثت الفنانة ، ضمن فعاليات العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن كواليس تعاونها مع المخرج العالمي في فيلم المصير، كاشفة عن أصعب لحظة واجهتها في حياتها المهنية والشخصية.



وقالت : "توفي والدي في أول يوم تصوير للفيلم، وبحكم أنني الابنة الكبرى، منحني يوسف يومًا واحدًا فقط للسفر من إلى مصر لإنهاء إجراءات الدفن، ثم عدت فورًا لمواصلة التصوير".



وتابعت بمرارة: "لم أحضر عزاء والدي، واستقبلت المعزين بعد 15 يومًا من رحيله، وفاءً لالتزامي لتصوير مشاهدي في الفيلم". (ارم نيوز)

