فيتامين E.. سرّ البشرة "المثالية" ومحارب الشيخوخة الأول

يُعد فيتامين E من أبرز مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً محوَرِياً في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الأضرار البيئية، فضلاً عن مساهمته الفعالة في تسريع التئام الجلد وتعزيز حاجزه الطبيعي.



ويعمل هذا الفيتامين على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، كما يقلل من الالتهابات الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ويدعم إنتاج الكولاجين مما يمنح البشرة مرونة ونعومة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تجديد الخلايا وتخفيف آثار الندوب وحب الشباب، مع توفير خصائص مهدئة للبشرة الحساسة.



يُذكر أن فيتامين E يتوفر في الأسواق ضمن السيرومات وكريمات العناية، ويمكن تأمينه طبيعياً عبر المكسرات والأفوكادو، وغالباً ما يُنصح باستخدامه مع فيتامين C لتعزيز فاعليته في حماية الجلد.

