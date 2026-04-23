دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه

تلعب المرأة دورًا أساسيًا في بناء المجتمع وتطوره، فهي ليست فقط نصف المجتمع، بل شريك فاعل في جميع مجالات الحياة. تسهم المرأة في تنشئة الأجيال وتربية الأبناء على القيم والأخلاق، مما يجعلها أساسًا في بناء الأسرة السليمة التي تُعد نواة المجتمع.كما تشارك المرأة في مجالات التعليم، والطب، والاقتصاد، والسياسة، حيث أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والنجاح في مختلف الميادين. ومع تطور المجتمعات، أصبح تمكين المرأة وتعزيز حقوقها عاملاً مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم.وبذلك، فإن دعم المرأة وإتاحة الفرص لها يسهم بشكل مباشر في نهضة المجتمع وازدهاره.