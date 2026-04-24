"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)

دخلت زوجة مغني المهرجانات مسلم الحالية على خط المواجهة مع طليقته للرد على اتهامات مباشرة طالتها بتعطيل نفقة نجل زوجها.



وبدأ التراشق الكلامي ببث مباشر وانتهى بـ"قصص" إنستغرام، ما كشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة، وقسّم جمهور بين مؤيد ومعارض.



فقد علّقت يارا تامر على اتهامات طليقة زوجها عبر خاصية "الستوري" على وكتبت بلهجة غاضبة: "والله يا جماعة أنا لو طلعت رديت وبالدليل والإسكرينات، أنتوا هتعرفوا الحقيقة بجد". لكنها استدركت: "ولكن أنا بجد قرفت من الحكايات واسمي اللي بييجي في حاجات أنا معملتهاش، مجرد بس شايفني عايشة ولا لسه عاملة عيد ميلاد لجوزي ولا مجمعة أخواته".



وكانت طليقة مسلم قد فجرت الأزمة عبر بث مباشر اتهمت فيه طليقها بالتقصير المتعمد في الإنفاق على نجلهما. وقالت: "قعدت سنتين أتحايل إن ابني يتصرف عليه، وكل حاجة معايا ليها إثبات.. كل 5 شهور باخد فلوس بعد معاناة".



ووجهت طليقة مسلم اتهاماً صريحاً إلى يارا تامر، قائلة: "في حد بيساعده علشان ميصرفش على ابنه، والفلوس اتعطلت من مراته... المفروض تحسي بيا". كما كشفت عن محاولات من مسلم لإقناعها بالتنازل عن قضية النفقة مقابل السفر للخارج، وهو الذي قالت إنها رفضته تمسكاً بحق نجلها.





