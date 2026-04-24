كنز في مطبخك ترمينه يومياً.. فوائد مذهلة لقشور البطاطا على بشرتك!

تعد قشور البطاطا كنزاً جمالياً مهملاً في معظم المطابخ، إذ أثبتت التقارير الجمالية أنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامينات C وB، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على تجديد خلايا البشرة بفعالية.



تساهم هذه القشور في تفتيح لون البشرة وتوحيدها عند فركها مباشرة على المناطق الداكنة، كما تُستخدم كحل طبيعي للهالات السوداء عبر وضعها باردة تحت العينين. وإلى جانب ذلك، تعمل قشور البطاطا على تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الاحمرار، فضلاً عن دورها في تنظيف المسام ومقاومة علامات التقدم في السن.



ويمكن إدراج قشور البطاطا في الروتين الجمالي من خلال خلطها مع ماء الورد للحصول على تفتيح، أو مع الزبادي لترطيب عميق، كما يمكن غليها لاستخدام مائها كـ"تونر" طبيعي للوجه. وينصح الخبراء بضرورة غسل القشور جيداً قبل استعمالها، واختبارها على مساحة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاهها.

Advertisement