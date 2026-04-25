وجّهت رسالة قاسية لمتابعيها.. روان بن حسين تثير الجدل (فيديو)

أثارت النجمة الكويتية روان بن حسين تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وجّهت فيه رسالة مباشرة لمتابعاتها، ركّزت خلالها على أهمية الانضباط وممارسة الرياضة بشكل يومي مهما كانت الظروف.
وصُوّر الفيديو خلال إجازتها الحالية في مدينة ماربيا الإسبانية، قبل أن يتحوّل إلى محور نقاش كبير، خاصة بعدما استعرضت فيه روان جانباً من تجربتها الشخصية الصعبة.
روان بن حسين:
أنا سنة كاملة في السجن المركزي ولا يوم طوفت تمرين أنتي وش عذرك ما تتمرنين؟pic.twitter.com/1hGxk9LBWu
— 🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼 (@AdealAlabdullah) April 23, 2026
