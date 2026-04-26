في نيويورك.. فنانة عربية تنتظر مولودها الاول (صور)

أعلن محمد ، زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد، أنهما ينتظران مولودهما الأول، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام".ونشر الخطيب صوراً جمعته بأسماء أبو اليزيد خلال قضاء عطلتهما في ، وبدت الفنانة في أشهر الحمل الأخيرة.وعلى الصعيد الفني، حققت أسماء أبو اليزيد حضوراً لافتاً في دراما 2026، من خلال مسلسل "النص التاني"، الذي عُرض عبر شاشة قناة "ON".وتدور أحداث المسلسل حول عبدالعزيز النص، الذي يسعى إلى تأمين حياة مستقرة لابنه وإبعاده عن مطاردة المستعمر الإنجليزي، قبل أن يجد نفسه مضطراً للعودة إلى المتاعب والعمل مع الألمان جاسوساً ضد الإنجليز، مستفيداً من العداء بين الطرفين عام 1942، حين كانت مصر إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية.وشارك في بطولة "النص التاني" أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبدالرحمن محمد، سامية ، حمزة العيلي، بسمة، محمود حجاج، ميشيل ميلاد، ودنيا سامي. والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش وإخراج حسام علي.