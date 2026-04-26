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المرأة

مقتل ملكة جمال سابقة... حماتها أطلقت عليها 12 رصاصة!

Lebanon 24
26-04-2026 | 07:38
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مقتل ملكة جمال سابقة... حماتها أطلقت عليها 12 رصاصة!
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قُتلت ملكة جمال سابقة وصانعة محتوى تُدعى كارولينا فلوريس غوميز، في العاصمة المكسيكية، على يدّ حَماتها، التي أطلقت عليها 12 رصاصة.

والضحية، التي تُوجت بلقب ملكة جمال المراهقين لولاية باجا كاليفورنيا عام 2017، قبل أن تنطلق في مسيرتها كمؤثرة على مواقع التواصل، قُتلت داخل شقتها الفاخرة بـ12 رصاصة في الوجه والرقبة والرأس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسة في الحادثة هي حَماتها إريكا هيريرا، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، وهي لا تزال هاربة من العدالة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الشقة اللحظات الأخيرة للضحية وهي تتجول في غرفة المعيشة، بينما تتبعها حماتها ببطء ويداها في جيوبها، قبل أن تدخل خلفها إلى إحدى الغرف حيث سُمع دوي إطلاق نار وصراخ. (ارم نيوز)
 
 
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