مقتل ملكة جمال سابقة... حماتها أطلقت عليها 12 رصاصة!

Espalham vídeo do momento em que a ex-rainha de beleza Carolina Flores Gomez é morta a tiros pela sogra Erika Herrera dentro de um apartamento em Polanco, em frente ao seu parceiro identificado como Alejandro.
📹 LOUCURA 🫣😱😱😱 pic.twitter.com/UiDeyR0ZEl
— 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓶𝓶𝓲𝔁 🇧🇷 💚💛💭 (@AmAngelmmix) April 24, 2026
Espalham vídeo do momento em que a ex-rainha de beleza Carolina Flores Gomez é morta a tiros pela sogra Erika Herrera dentro de um apartamento em Polanco, em frente ao seu parceiro identificado como Alejandro.
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