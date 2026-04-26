هل تنتظر شيرين بيوتي مولودها الأول؟

وبحسب ما يتم تداوله عبر صفحات مختصة بأخبار المشاهير، فإن شيرين خضعت لتحاليل طبية أكدت حملها، ما حوّل الشائعات إلى شبه حقيقة بانتظار الإعلان الرسمي من ، خاصة بعد فترة من التكهنات التي رافقت ظهورهما في الأسابيع الماضية.



وتشير التوقعات إلى أن أسامة وشيرين سيكشفان الخبر قريبًا عبر فيديو خاص على قناتهما، وهي الطريقة التي اعتادا من خلالها مشاركة أبرز تفاصيل حياتهما مع المتابعين، خصوصًا في اللحظات المفصلية.



وكان الجمهور قد لاحظ في الفترة الأخيرة تصرفات لافتة من شيرين، من بينها وضع يدها على بطنها خلال أكثر من ظهور، ما زاد من الشكوك حول حملها قبل انتشار هذه المعلومات.



وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر قليلة من زفافهما الذي تصدّر ، ليبدو أن الثنائي يستعد اليوم لمرحلة جديدة عنوانها الأبوة والأمومة، وسط موجة دعم ودعوات من الجمهور بأن تكتمل هذه الفرحة على خير. (الجديد)

تصدرت اليوتيوبر السوري وزوجته عمارة المعروفة بـ“شيرين بيوتي”، ، بعد تداول معلومات تشير إلى انتظارهما مولودهما الأول، في خبر أشعل الجمهور وأضفى أجواء عائلية دافئة على .