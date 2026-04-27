بعد توجيهها رسالة إلى نجلها.. ممثلة شهيرة تثير الجدل بشأن علاقتها بطليقها!

نشرت الممثلة الشهيرة عبر حسابها على منصة إكس رسالة أثارت تساؤلات لدى متابعيها حول طبيعة علاقتها بطليقها المخرج ، وذلك بعد توجيهها رسالة إلى نجلها تضمّنت اعتذارًا، ما فتح باب التأويلات بشأن علاقتها بطليقها.





وكتبت ياسمين رئيس في رسالتها لابنها: "آسفة يا ابني اخترتلك هذا الأب"، وهي الجملة التي سرعان ما انتشرت بشكل كبير بين منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الجدل بين الجمهور.





واعتبر عدد من المتابعين أن هذه الرسالة تحمل في طياتها انتقادًا مباشرًا لطليقها ووالد ابنها، فيما رأى آخرون أنها تعبير عن مشاعر شخصية تمر بها الفنانة.

