بعد إختيارها ضمن قائمة أجمل وجه في العالم... هذا ما قالته ممثلة لبنانيّة بارزة

عبّرت الممثلة عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026، التي تنظمها TC Candler.

وشددت على أن "مفهوم الجمال بالنسبة لها ينطلق أولا من الداخل"، ورأت أن "طيبة القلب تنعكس تلقائيا على ملامح الإنسان وتجعله أقرب إلى الآخرين".

وأعربت عن "فخرها بالاتجاه المتزايد نحو تقدير الجمال الطبيعي، سواء على مستوى الجمهور أو في اختيارات صُنّاع الأعمال الفنية"، وأشارت إلى أن هذا التوجّه يتقاطع مع قناعاتها الشخصية". (فوشيا)