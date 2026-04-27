بين الهالات والانتفاخ.. "لاصقات العين" الحل السحري لمظهر مشرق في دقائق

تُعد لاصقات "Eye Patches" من الحلول الجمالية السريعة والفعّالة للعناية بمنطقة تحت العين الحساسة، خاصة مع نمط الحياة السريع وكثرة التعرض للشاشات. وتعمل هذه اللاصقات كجرعة مركزة تمنح البشرة ترطيباً عميقاً بفضل حمض الهيالورونيك، وتساهم في تقليل الانتفاخات باستخدام الكافيين، وتفتيح الهالات السوداء ومكافحة التجاعيد.



ولتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بتبريد اللاصقات قبل استخدامها على بشرة نظيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم تدليك السيروم المتبقي بلطف دون غسل الوجه. وقد أصبحت هذه الخطوة أساسية لدى النجمات وخبراء التجميل لتهيئة البشرة قبل المكياج والمناسبات، كونها تمنح العين مظهراً مشرقاً ومنتعشاً في دقائق معدودة.





