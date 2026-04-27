دليل العروس لبشرة مثالية.. خطوات لتبدئي بها قبل أشهر من "اليوم الكبير"

يُعد تحضير البشرة لليوم الكبير رحلة تبدأ قبل أشهر من موعد الزفاف لضمان إشراقة طبيعية ومثالية، حيث يركز خبراء التجميل على وضع جدول زمني متكامل يبدأ بالتنظيف العميق والترطيب المكثف.



وتتضمن الخطوات الأساسية ضرورة استشارة اختصاصي جلدية لمعالجة أي مشاكل عالقة كحب الشباب أو التصبغات قبل وقت كافٍ، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات وشرب كميات وافرة من الماء.

كما يُشدد الخبراء على أهمية التقشير لإزالة الخلايا الميتة، وتجنب تجربة أي منتجات جديدة أو قوية في الأيام الأخيرة التي تسبق الحفل تفادياً لأي حساسية مفاجئة، مع التركيز على النوم الكافي لتقليل علامات الإجهاد والهالات السوداء.



