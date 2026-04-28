حالة وفاة... إليكم ما حدث خلال تجهيز مسرح حفل شاكيرا

توفي أحد العاملين في تجهيزات المسرح الخاصة بحفل النجمة الكولومبية في ، بعد تعرضه لإصابات خطيرة أثناء تنفيذ أعمال تركيب المنصة.



وقال منظمو الحدث في بيان نُشر عبر "إنستغرام، إن الحادث وقع أثناء قيام أحد العمال المحترفين بتركيب هياكل المسرح، مشيرين إلى أن فرق الإسعاف تدخلت على الفور في موقع الحادث قبل نقل المصاب إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.



وأضاف البيان: "نقدم خالص التعازي والدعم والتضامن لشركة الإنتاج والفريق العامل وأسرة الفقيد في هذا الوقت العصيب". (ارم نيوز)

