أطلت ببطن منتفخ... "يومي بيوتي" حامل بطفلها الأول (فيديو)

أثارت نجمة ، المعروفة باسم "الدكتورة يومي"، موجة واسعة من الجدل والتكهنات حول احتمال حملها الأول، بعد ظهورها الأخير خلال فعالية خاصة بعلامتها التجارية في دبي.

وخلال مشاركتها في حدث Reset by Youmi، لفتت يومي الأنظار بإطلالة رياضية ضيقة باللون الزهري، حيث بدا بطنها منتفخًا بشكل واضح، ما زاد من تداول الشائعات حول احتمال حملها، خصوصاً مع تكرار هذه الأنباء في الفترة الأخيرة.

ورغم عدم صدور أي تأكيد أو نفي رسمي منها حتى الآن، اعتبر عدد من المتابعين أن ظهورها الأخير عزّز هذه التكهنات، خاصة مع انتشار مقاطع فيديو من الحدث أظهرت التغيّرات بشكل لافت.

التفاعل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ امتلأت التعليقات بعبارات التهنئة، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مرجحين أنها حامل بطفلة، مستندين إلى لون إطلالتها وبعض التفاصيل التي وصفوها بـ"الدلالات".