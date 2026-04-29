المرأة

خلال مأدبة للملك تشارلز… ميلانيا ترامب تخرق البروتوكول شاهدوا الفيديو وما فعلته!

29-04-2026 | 04:03
خلال مأدبة للملك تشارلز… ميلانيا ترامب تخرق البروتوكول شاهدوا الفيديو وما فعلته!
أثارت إطلالة السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت بفستان وردي خلال مأدبة عشاء رسمية أُقيمت في البيت الأبيض تكريمًا للملك البريطاني تشارلز الثالث والملكة كاميلا، وسط انتقادات اعتبرها البعض مخالفة للأعراف البروتوكولية.

وجرت المأدبة مساء الثلاثاء 28 نيسان، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوفد الملكي البريطاني، ضمن واحدة من أعلى المناسبات الرسمية التي تفرض عادةً قواعد صارمة في اللباس، من بينها اعتماد "ربطة العنق البيضاء" كمعيار أساسي.

وخلال الحفل، خطفت ميلانيا الأنظار بإطلالة وُصفت باللافتة، إذ ارتدت فستانًا حريريًا وردي اللون بلا أكمام، ما فتح باب النقاش حول مدى انسجامه مع طبيعة المناسبات الدبلوماسية الرفيعة، خاصة في ظل التقاليد المعتمدة في المآدب الملكية.

وتشير الأعراف المتبعة في مثل هذه المناسبات إلى اعتماد فساتين سهرة طويلة للسيدات مع طابع محتشم يغطي الكتفين، إلى جانب تفضيل الألوان الهادئة، وعلى رأسها الأبيض، الذي يُعد من الألوان التقليدية في المآدب الرسمية داخل القصور الملكية.

ورغم أن إطلالات سابقة لميلانيا في مناسبات رسمية حظيت بإشادة، فإن ظهورها الأخير أثار تباينًا في ردود الفعل عبر مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض غير ملائم لطبيعة الحدث، فيما رأى آخرون أنه خيار جريء يخرج عن النمط التقليدي.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الجانب البريطاني بشأن الجدل المثار، بينما استمرت فعاليات المأدبة ضمن برنامج زيارة الدولة كما هو مخطط لها.

From First Lady Melania’s soft blush pink to the other end of the colour spectrum Queen Camilla’s vibrant hot pink.

The State Visit continues with a White Tie Dinner tonight. pic.twitter.com/VvwCf0l9Zq



