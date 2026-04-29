تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

رضوى الشربيني تلجأ للقضاء... ما القصة؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 04:30
A-
A+
رضوى الشربيني تلجأ للقضاء... ما القصة؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وضعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني حدًا للجدل الذي أُثير مؤخرًا حول كواليس حلقة "فسخ الخطوبة" التي تصدرت مواقع التواصل، والتي تناولت قصة الثنائي "إيمان وأحمد"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق بطلة الواقعة بتهمة التشهير ونشر معلومات غير دقيقة.

وفي بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أوضحت الشربيني أن البرنامج لبّى طلب "أحمد" لمساعدته على الصلح مع خطيبته "إيمان"، مشيرة إلى أن فريق الإعداد تواصل مع الطرفين أكثر من مرة، وحصل على المستندات الشخصية اللازمة، بما فيها بطاقات الرقم القومي التي تثبت حالتهما الاجتماعية كـ"أعزب وآنسة"، خلافًا لما تم تداوله لاحقًا.

وأكدت أن الضيفة كانت على دراية كاملة بكل تفاصيل التصوير، قائلة: "الضيفة وقعت على إقرار قانوني بالموافقة على عرض الحلقة والكواليس كافة، وهو ما ينفي تمامًا ادعاءها بالمفاجأة أو عدم المعرفة بفتح كاميرات التصوير".


وكشفت الشربيني عن امتلاك البرنامج رسائل "واتساب" وتسجيلات صوتية تثبت تفاعل الضيفة الإيجابي بعد عرض الحلقة، إذ أبدت سعادتها بتصدرها "الترند" قبل أن تغيّر موقفها وتدّعي عدم علمها بالتصوير.  


وأشارت إلى أن الحلقة تضمنت تصريحات من الضيفة تجاه والدة خطيبها تمت بحضور شهود عيان، من بينهم الشيخ الذي حضر الواقعة والخطيب نفسه.


واختتمت رضوى الشربيني حديثها مؤكدة أن الأمر انتقل من ساحة السوشال ميديا إلى ساحة القضاء المصري، مشيرة إلى أنها ستقدم الأدلة والمستندات كافة، التي تبرئ البرنامج والقناة من تهمة التلاعب بالجمهور، مؤكدة بقولها: "القانون هو الفيصل للحصول على حقي بعد محاولات إثارة البلبلة والتشهير المتعمد بالبرنامج".
 
المصرية

الثنائي

الشربين

الخطيب

فيسبوك

القضاء

الفيصل

سعادة

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24