رضوى الشربيني تلجأ للقضاء... ما القصة؟

وضعت الإعلامية رضوى الشربيني حدًا للجدل الذي أُثير مؤخرًا حول كواليس حلقة "فسخ الخطوبة" التي تصدرت مواقع التواصل، والتي تناولت قصة "إيمان وأحمد"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق بطلة الواقعة بتهمة التشهير ونشر معلومات غير دقيقة.



وفي بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على " "، أوضحت الشربيني أن البرنامج لبّى طلب "أحمد" لمساعدته على مع خطيبته "إيمان"، مشيرة إلى أن فريق الإعداد تواصل مع الطرفين أكثر من مرة، وحصل على المستندات الشخصية اللازمة، بما فيها بطاقات الرقم القومي التي تثبت حالتهما الاجتماعية كـ"أعزب وآنسة"، خلافًا لما تم تداوله لاحقًا.

وأكدت أن الضيفة كانت على دراية كاملة بكل تفاصيل التصوير، قائلة: "الضيفة وقعت على إقرار قانوني بالموافقة على عرض الحلقة والكواليس كافة، وهو ما ينفي تمامًا ادعاءها بالمفاجأة أو عدم المعرفة بفتح كاميرات التصوير".