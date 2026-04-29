المرأة
لماذا يُعد النضج أهم من العمر لدى المرأة؟
Lebanon 24
29-04-2026
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نضج المرأة ليس مسألة عمر بقدر ما هو حالة وعي وتوازن داخلي ينعكس على كل جوانب حياتها. فالمرأة الناضجة تعرف نفسها جيدًا، تدرك نقاط قوتها وضعفها، وتتعامل معهما بواقعية دون مبالغة أو إنكار. هذا الوعي يمنحها قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مدروسة، سواء في حياتها الشخصية أو المهنية.
من أبرز مظاهر النضج العاطفي هو القدرة على إدارة المشاعر بهدوء، بعيدًا عن التسرع أو الانفعال الزائد. المرأة الناضجة لا تنجرف بسهولة خلف الضغوط أو الاستفزازات، بل تختار ردودها بعقلانية، ما يساعدها على بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والتفاهم. كما أنها تضع حدودًا واضحة مع الآخرين، وتحمي وقتها وطاقتها دون الشعور بالذنب.
في الحياة العملية، ينعكس النضج على أسلوب التفكير والتنظيم وتحمل المسؤولية. فهي تسعى للتطور، تتعلم من أخطائها، ولا تخشى التغيير. أما في التحديات، فتميل إلى البحث عن الحلول بدل الاستسلام للمشكلات، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود والتكيف.
كذلك، يمنح النضج المرأة استقلالية فكرية وعاطفية، فلا تعتمد كليًا على الآخرين في تحديد قيمتها أو قراراتها. هي تثق بنفسها، لكنها في الوقت نفسه منفتحة على التعلم وتقبل النقد البنّاء.
في النهاية، نضج المرأة لا يعني الكمال، بل يعني التوازن؛ أن تكون قادرة على العيش بوعي، واتخاذ قراراتها بثقة، وبناء حياة تعكس حقيقتها لا توقعات الآخرين.
