بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)

أكدت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة ان الانفصال عن زوجها اليوتيوبر تمّ بعد محاولات عديدة لاستمرار العلاقة، لكنها لم تنجح في تجاوز الخلافات بينهما.وأوضحت فرح خلال مداخلة تلفزيونية أن الطلاق تم بشكل ودّي، مع الحفاظ على الاحترام المتبادَل بينهما، خاصة في ما يتعلق بابنهما.وقالت إن الطلاق كان "قدرًا وأمراً مكتوباً"، مشيرةً الى أنها كانت تتمنى أن يستمر زواجهما، إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، مؤكدةً: "ما قدرناش ننتصر على الخلاف المرة دي، بس الحمد لله ربنا بيعمل اللي فيه الخير، وأنا حالياً مسافرة وبحاول أتأقلم وأتعايش مع اللي حصل، والطلاق حصل رسمياً من فترة، لكن ما كنتش حابة نعلن في التوقيت ده علشان أحتفظ بخصوصيتي، ولكن قررنا نعلن علشان نشارك الناس زي ما شاركونا كل حاجة".واعترفت بتقصيرها خلال فترة الزواج، مؤكدةً في الوقت نفسه أن العلاقة لم تخلُ من المواقف الإيجابية، قائلةً: "مفيش إنسان كامل على وجه الأرض، بس أكيد ليا مواقف حلوة معاه، وأكيد في مواقف كنت مقصّرة فيها، أنا مش ملاك ومش كاملة في كل حاجة، وعلي لما قال مش بعرف أطبخ، ده كلام بهزار ولكن كانت في أسباب تانية، وصلحت منها، بس للأسف مكمّلناش مع بعض".وعن الأخبار التي انتشرت عبر بأنها تتاجر بحياتها الشخصية بعد عودتها الى علي غزلان للمرة الثالثة ثم طلاقهما، أكدت أن ذلك من طبيعة حياة المشاهير، بالقول: "أنا مش محتاجة ريتش علشان أبقى مشهورة".