ألوان أحمر الشفاه المسيطرة على المشهد هذا العام: عودة القوة والجرأة

كشفت أحدث اتجاهات الموضة والجمال عن قائمة ألوان أحمر الشفاه التي ستتصدر المشهد العالمي خلال الموسم الحالي، حيث تبرز مجموعة من التدرجات التي تدمج بين الكلاسيكية والجرأة العصرية، لتمنح المرأة خيارات متنوعة تناسب مختلف المناسبات.



تدرجات الأحمر الكلاسيكي والدافئ

يتربع الأحمر الصارخ بمختلف تدرجاته على عرش الموضة، حيث يعود بقوة ليمنح إطلالة مفعمة بالثقة والأنوثة. كما برزت الألوان المستوحاة من الطبيعة مثل تدرجات التوت (Berry) والبرقوقي الداكن، التي تضفي لمسة من الغموض والرقي، خاصة في الإطلالات المسائية.



الألوان (Nude) والترابية

لا تزال الألوان الطبيعية أو ما يعرف بـ "النيود" تحافظ على مكانتها، مع تركيز هذا العام على التدرجات الترابية المائلة إلى البني الفاتح والبيج الدافئ، وهي الألوان المثالية للإطلالات اليومية والعملية التي تبحث عن البساطة والأناقة غير المتكلفة.



لمسات عصرية: الميتاليك واللامع

إلى جانب الألوان "المات" (المطفية)، يشهد هذا الموسم عودة قوية لأحمر الشفاه اللامع (Glossy) الذي يعطي حجماً إضافياً للشفاه، بالإضافة إلى ظهور لمسات من الألوان الميتاليك الخفيفة التي تضفي بريقاً عصرياً يتناسب مع صيحات المكياج الجريئة.



نصائح الخبراء

يشدد خبراء التجميل على أهمية اختيار اللون الذي يتناسب مع نغمة البشرة، مع التأكيد على أن الموضة هذا العام تميل إلى كسر القواعد التقليدية، مما يتيح حرية أكبر في تجربة تدرجات لونية غير معتادة لتعزيز التميز الشخصي.

