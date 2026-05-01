|
المرأة
هل حصلت جنيفر لوبيز على هذه الجنسية العربية؟
Lebanon 24
01-05-2026
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر خبر في الساعات الماضية يفيد بمنح النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجنسية البحرينية بقرار صادر عن عاهل
البحرين
الشيخ
حمد بن عيسى آل خليفة
.
وقد انتشر الخبر بشكل كبير مرفقًا بصورة تجمع الطرفين ما دفع العديد من المستخدمين إلى التفاعل بين مصدّق ومشكك.
وتصدر الخبر
مواقع التواصل الاجتماعي
وأثار جدلًا واسعًا، خاصة أن لوبيز تُعد من أبرز نجمات الغناء والتمثيل عالميًا، ما جعل فكرة حصولها على جنسية دولة عربية محط اهتمام واسع.
لكن، وبعد التحقق من صحة المعلومات، تبيّن أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي إعلان رسمي من
الديوان
الملكي البحريني
أو الجهات المختصة يؤكد منح الجنسية للنجمة الأميركية، كما لم تنشر الأخيرة أي تصريح بهذا الشأن عبر حساباتها الرسمية.
