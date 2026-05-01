رسالة من رابعة الزيات: احترام العامل جزء من كرامة المجتمع

نشرت الإعلامية عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام رسالة بمناسبة تتناول قيمة العمل والعمال، شددت فيها على أن كل إنسان يحتاج إلى عامل في حياته اليومية، وأن جميع العاملين من مختلف المهن يسهمون في بناء المجتمع.

وأكدت في رسالتها أن العمال في القرى والأرياف والمدن يضطلعون بدور أساسي في تأمين الاحتياجات والخدمات، مشيرة إلى أهمية احترامهم وتقدير جهودهم، واعتبار كرامة العامل جزءاً من كرامة المجتمع.

وختمت بالتأكيد على أن كل عامل هو شريك في “صناعة الخير”، داعية إلى عدم التقليل من قيمة أي مهنة أو عمل مهما كان.

