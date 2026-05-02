واقي الشمس وحده لا يكفي.. هل ترتكبون خطأً فادحاً بحق بشرتكم؟

يُعد واقي الشمس الركيزة الأساسية في روتين العناية بالبشرة، إلا أن الاعتماد عليه بمفرده قد لا يوفر الحماية المتكاملة المطلوبة، خاصة مع اشتداد أشعة الشمس وتزايد مخاطرها على صحة الجلد.



ويتطلب الروتين الكامل للحماية اتباع خطوات متكاملة تبدأ باختيار واقي شمس ذي طيف واسع ومعدل حماية عالٍ، مع ضرورة تجديده كل ساعتين لضمان استمرار مفعوله. كما تبرز أهمية استخدام السيرومات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل "فيتامين سي"، التي تعمل كخط دفاع إضافي يعزز قدرة البشرة على مواجهة الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.



ولا تقتصر الحماية على المستحضرات الموضعية، بل تشمل أيضاً الإجراءات الوقائية المادية، مثل ارتداء القبعات الواسعة والنظارات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة التي تشتد فيها الحرارة. كما يلعب الترطيب المستمر دوراً حيوياً في إصلاح حاجز البشرة ومنع جفافه نتيجة العوامل البيئية القاسية.



ويؤكد الخبراء أن الجمع بين هذه العناصر يضمن وقاية شاملة من التصبغات، الشيخوخة المبكرة، والأضرار العميقة، مما يحافظ على نضارة البشرة وصحتها خلال فصل الصيف.

