تنشر فيديوهات رقص وألفاظ خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى شهيرة (فيديو)

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم… pic.twitter.com/fiCp6NZrMV
— وزارة الداخلية (@moiegy) May 1, 2026
