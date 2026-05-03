جويل ماردينيان تبكي والدها وتروي تفاصيل مؤلمة جدًا عن دفنه!

تحدثت الإعلامية وخبيرة التجميل بصراحة عن تجربة إنسانية مؤثرة في حياتها، كاشفة عن ألم فقدان والدها، وما خلّفه ذلك من أثر عميق ما زال يلازمها حتى اليوم.





وخلال ظهورها في مقابلة إعلامية، استرجعت جويل تلك المرحلة الصعبة بتأثر واضح، موضحة أن الإجراءات المرتبطة بدفن والدها استغرقت وقتًا طويلاً امتد لأسبوعين، ما جعل التجربة أكثر قسوة وتعقيدًا على المستوى النفسي.





وأشارت إلى أنها لم تتمكن من عيش لحظة الحزن بشكل طبيعي، بسبب ارتباطاتها المهنية التي فرضت عليها الاستمرار في العمل والسفر وتصوير برامجها، قبل أن تعود لاحقًا إلى للمشاركة في مراسم الوداع، معتبرة أن ضغوط العمل حرمتها من توديع والدها كما كانت تتمنى.





وأضافت أن تلك الفترة مرّت بسرعة، من دون أن تستوعب بالكامل حجم الخسارة، لافتة إلى أن شعور الفقد لا يزال حاضرًا في حياتها، يتجدد في لحظات مختلفة، خصوصًا عندما تشعر وكأن والدها لا يزال قريبًا منها.



Advertisement