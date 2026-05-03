المرأة

شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي

Lebanon 24
03-05-2026 | 16:32
شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي
شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي
أحيت نجمة البوب اللاتينية شاكيرا السبت حفلة مجانية ضخمة على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو هي الأكبر في مسيرة المغنية الكولومبية بحضور نحو مليوني شخص.

وتقاطر المعجبون بأعداد كبيرة لحضور الحفلة المجانية التي أحيتها النجمة البالغة 49 عاما على مسرح ضخم خارج فندق كوباكابانا الشهير Copacabana Palace.

وقبيل بدء الحفلة التي تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، حلّقت في الأجواء مسيّرات لتشكّل صورة ذئبة، لقب شاكيرا الفني، وسط أجواء حماسية لدى الحاضرين.

وأشارت بلدية ريو دي جانيرو إلى أن نحو مليوني شخص حضروا حفلة شاكيرا على الشاطئ البرازيلي الذي استضاف أشهر نجمات البوب في السنوات الأخيرة، إذ أحيت مادونا حفلا أمام 1,6 مليون شخص عام 2024، وغنت ليدي غاغا أشهر أغانيها أمام 2,1 مليون معجب العام الماضي.

وقال المصمم جواو بيدرو يلين البالغ 26 عاما لوكالة فرانس برس، مرتديا معطفا مصنوعا من قصاصات قماش تمثل أعلام بلدان أميركا اللاتينية "شاكيرا لا تحتاج إلى التقيد بقوالب نمطية، فهي تصنع فنا حقيقيا، وتفعل ما يحلو لها بدافع الحب. أنا معجب بها جدا، إنها امرأة لاتينية في القمة".
