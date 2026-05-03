شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي

أحيت نجمة البوب اللاتينية السبت حفلة مجانية ضخمة على الشهير في ريو دي جانيرو هي الأكبر في مسيرة الكولومبية بحضور نحو مليوني شخص.



وتقاطر المعجبون بأعداد كبيرة لحضور الحفلة المجانية التي أحيتها النجمة البالغة 49 عاما على مسرح ضخم خارج فندق كوباكابانا الشهير Copacabana Palace.



وقبيل بدء الحفلة التي تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، حلّقت في الأجواء مسيّرات لتشكّل صورة ذئبة، لقب شاكيرا الفني، وسط أجواء حماسية لدى الحاضرين.



وأشارت بلدية ريو دي جانيرو إلى أن نحو مليوني شخص حضروا حفلة شاكيرا على الشاطئ البرازيلي الذي استضاف أشهر نجمات البوب في السنوات الأخيرة، إذ أحيت حفلا أمام 1,6 مليون شخص عام 2024، وغنت أشهر أغانيها أمام 2,1 مليون معجب العام الماضي.



وقال المصمم يلين البالغ 26 عاما لوكالة فرانس برس، مرتديا معطفا مصنوعا من قصاصات قماش تمثل أعلام بلدان أميركا اللاتينية "شاكيرا لا تحتاج إلى التقيد بقوالب نمطية، فهي تصنع فنا حقيقيا، وتفعل ما يحلو لها بدافع الحب. أنا معجب بها جدا، إنها امرأة لاتينية في القمة".

Advertisement