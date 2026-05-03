المرأة

عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع.. اليكم ما كشفه العلماء

Lebanon 24
03-05-2026 | 23:00
عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع.. اليكم ما كشفه العلماء
وجدت دراسة جديدة أن تعرض الأمهات لمستويات عالية من تلوث الهواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يؤدي إلى تأخر في تطور الكلام لدى أطفالهن عند بلوغهم 18 شهرا. 
وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية كينغز لندن 498 رضيعا ولدوا في مستشفى سانت توماس بوسط لندن بين عامي 2015 و2020، منهم 125 مولودا خدجا.
وأظهرت النتائج أن الرضع الذين تعرضوا لتلوث عال في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل سجلوا درجات أقل بمتوسط 5 إلى 7 نقاط في اختبارات اللغة مقارنة بغيرهم. 

وكان التأثير أسوأ على الأطفال الخُدُج (غير المكتملي النمو)، حيث تبين إضافة إلى تأخر تطور قدرتهم على الكلام، أن مهاراتهم الحركية كانت أيضا ضعيفة. فالخدج الذين تعرضوا لأعلى مستويات التلوث طوال فترة الحمل سجلوا درجات أقل بمتوسط 11 نقطة في المهارات الحركية مقارنة بأولئك الذين تعرضوا لمستويات منخفضة.

واستخدم الباحثون الرموز البريدية لمنازل الأمهات لتقدير كميات التلوث التي تعرضن لها خلال كل ثلاثة أشهر من الحمل، وتشمل الملوثات التي تم قياسها ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة (PM10 و PM2.5). وعندما بلغ الرضّع 18 شهرا، خضعوا لاختبار سريري قياسي لقياس المهارات المعرفية واللغوية والحركية.
ووصف تيرون سكوت، رئيس الحملات في منظمة "وار أون وانت"، هذه النتائج بأنها "جرس إنذار"، مؤكدا أن تلوث الهواء ليس مجرد قضية بيئية بل "مسألة عدالة ومساواة من بداية الحياة نفسها". 

ويحذر الباحثون من أن الآثار المترتبة على هذه النتائج عالمية، خاصة أن جميع سكان العالم تقريبا يتنفسون هواء يحتوي على ملوثات تتجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية، التي تصف تلوث الهواء بأنه "أكبر خطر بيئي صحي فردي في العالم". 

وتشير البيانات إلى أن سكان الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الجنوب العالمي يعانون من أعلى مستويات التعرض، حيث تم نقل العديد من الصناعات الملوثة من الشمال العالمي إليها.
أما بالنسبة لمستقبل هؤلاء الرضع، فتقول الدكتورة ألكسندرا بونثرون، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "في هذه المرحلة، من المبكر جدا القول ما إذا كان هؤلاء الرضع سيلحقون بأقرانهم. والطريقة الوحيدة ستكون دراستهم لاحقا في مرحلة الطفولة. وقد يكون أن الاختلافات في النمو لها تأثيرات على التعليم ومعالجة المعلومات، لكننا لن نعرف على وجه اليقين حتى نجري دراسات مستقبلية".
