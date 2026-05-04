وداعاً للحواجب المبعثرة.. 5 خطوات لمظهر مشرق وجذاب

تُعد الحواجب المرتبة والجميلة من العناصر الأساسية لإبراز جمال الوجه ومنحه مظهراً مشرقاً. وللحصول على حواجب مثالية طوال اليوم دون عناء، يمكن اتباع مجموعة من النصائح والخطوات البسيطة:
1. التمشيط اليومي:
يساعد تمشيط الحواجب بفرشاة خاصة (Spoolie) في الحفاظ على شكلها الطبيعي وتنشيط الدورة
الدموية في تلك المنطقة، مما يعزز من نمو الشعر وترتيبه.
2. استخدام جل الحواجب:
يُعتبر جل الحواجب (الشفاف أو الملون) الحل الأمثل لتثبيت الشعيرات في مكانها طوال اليوم، مما يمنع تطايرها ويحافظ على المظهر الأنيق دون الحاجة لتعديله باستمرار.
3. التحديد البسيط:
يمكن استخدام قلم حواجب أو ظلال قريبة من لون الشعر الطبيعي لملء الفراغات البسيطة فقط، مع تجنب المبالغة للحفاظ على المظهر الطبيعي والابتعاد عن التكلف.
4. تقنية "صابون الحواجب":
للحصول على ثبات أقوى ومظهر "مرفوع" (Lifting)، يمكن استخدام صابون الحواجب الخاص، وهي تقنية تضمن بقاء الحواجب مرتبة لساعات طويلة جداً.
5. الترطيب والعناية:
يساهم وضع القليل من زيت الخروع أو زيت جوز الهند
قبل النوم في تغذية بصيلات الشعر، مما يجعل الحواجب تبدو أكثر كثافة وصحة، وبالتالي يسهل التعامل معها وترتيبها في الصباح.